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بالوثيقة.. رئاسة البرلمان تطالب بتثبيت المتعاقدين في وزارة الكهرباء والمفسوخة عقودهم

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بغداد - ياسين صفوان - طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم الاربعاء، وزارة المالية بتثبيت المتعاقدين في وزارة الكهرباء والمفسوخة عقودهم في الاجهزة الامنية.

وبحسب وثيقة صادرة من الكعبي اطلعت عليها الخليج 365، طالب الاخير إجراء مناقلة المبالغ المطلوبة لتثبيت المتعاقدين في وزارة الكهرباء والمفسوخة عقودهم في الاجهزة الامنية ضمن تخصيصات وزارات "الكهرباء والدفاع والداخلية و الاجهزة الامنية".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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