انت الان تتابع خبر بالوثيقة.. رئاسة البرلمان تطالب بتثبيت المتعاقدين في وزارة الكهرباء والمفسوخة عقودهم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم الاربعاء، وزارة المالية بتثبيت المتعاقدين في وزارة الكهرباء والمفسوخة عقودهم في الاجهزة الامنية.