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انت الان تتابع خبر بالوثيقة.. رئاسة البرلمان تطالب بتثبيت المتعاقدين في وزارة الكهرباء والمفسوخة عقودهم والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم الاربعاء، وزارة المالية بتثبيت المتعاقدين في وزارة الكهرباء والمفسوخة عقودهم في الاجهزة الامنية.
وبحسب وثيقة صادرة من الكعبي اطلعت عليها الخليج 365، طالب الاخير إجراء مناقلة المبالغ المطلوبة لتثبيت المتعاقدين في وزارة الكهرباء والمفسوخة عقودهم في الاجهزة الامنية ضمن تخصيصات وزارات "الكهرباء والدفاع والداخلية و الاجهزة الامنية".