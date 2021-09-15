تقرير يكشف عن رقم صادم للقاحات كورونا في أفريقيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قال جون نكنجاسونج، مدير المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الثلاثاء، إن أقل من 3.5% من الأفارقة تلقوا أحد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وهو ما يقل كثيراً عن الهدف الرسمي البالغ 60%.



وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في الإفادة الصحفية ذاتها، إن أفريقيا "تتخلف عن بقية العالم" في هذا الإطار وإن هذا سيسمح لفيروس كورونا بمواصلة الانتشار.

واتهم الاتحاد الأفريقي، الثلاثاء، مصنعي اللقاحات المضادة لكوفيد-19 بحرمان الدول الأفريقية من فرصة عادلة لشرائها، وحث الدول المصنعة، ولا سيما الهند، على رفع قيود التصدير على اللقاحات ومكوناتها.

وقال سترايف ماسييوا المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي بشأن كوفيد-19، في إفادة منظمة الصحة العالمية من جنيف: "هؤلاء المصنعون يعرفون جيداً أنهم لم يمنحونا مطلقاً الفرصة المناسبة (للحصول على اللقاحات)".

وأضاف: "كان بإمكاننا التعامل مع هذا الأمر بشكل مختلف تماماً".

ولم تحصل أفريقيا سوى على اثنين في المئة من 5.7 مليار جرعة من لقاحات كورونا وُزعت حول العالم.

وحث البنك وصندوق النقد الدوليان على البدء في العمل على صندوق الاستعداد لمواجهة الأوبئة من أجل مساعدة الدول الفقيرة على شراء اللقاحات في المستقبل، بدلاً من الاضطرار إلى الاعتماد على آلية مشتركة مثل كوفاكس الذي تمكنت حتى الآن من توفير 260 مليون جرعة فقط.