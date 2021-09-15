بسبب سد النهضة .. احتجاج شديد اللهجة من السودان ورسالة لرئيس الإتحاد الأفريقي

الشارقة - اميمة ياسر - أبلغ وزير الري السوداني ياسر عباس نظيره الإثيوبي سيلشي بيكلي احتجاج السودان على البيانات الفنية التي زودت بها إثيوبيا الخرطوم في يوليو الماضي حول ملء سد النهضة.

وقال عباس في الخطاب الذي بعث بصورة منه إلى رئيس الاتحاد الإفريقي ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي إن "تزويد السودان بمعلومات غير دقيقة وغير مكتملة يخالف المبادئ الأساسية للقانون الدولي".

وتحدث عن الأضرار التي لحقت بالسودان جراء المعلومات الخاطئة وعدم التنسيق في الملء، داعيا نظيره الإثيوبي إلى قبول عملية الوساطة المعززة بقيادة الاتحاد الإفريقي لمساعدة السودان وإثيوبيا ومصر في الوصول لاتفاق مرض حول سد النهضة.