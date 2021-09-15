شكرا لقرائتكم خبر عن 4 اختصاصات للأمانة العامة للجنة اختيار المبدع الصغير.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نص القانون رقم 204 لسنة 2020 بخصوص جائزة الدولة للمبدع الصغير، على إنشاء جائزة تسمى جائزة الدولة للمبدع الصغير يشار إليها فى هذا القانون بالجائزة، تمنح سنوياً لمن يقدم منتجاً فكرياً أو مادياً مبتكراً ولم تجاوز سنة ثماني عشرة سنة فى مجالات الثقافة والفنون

وتشكل بقرار من وزير الثقافة بناءً على اقتراح اللجنة العليا، لجان لفحص ومراجعة وتقييم الأعمال، يشار إليها فى هذا القانون بلجان الفحص، ولإبداء الرأي فى هذه الأعمال قبل العرض على اللجنة العليا.

ويحدد وزير الثقافة بناءً على اقتراح اللجنة العليا الشروط الواجب توافرها فى أعضاء لجان الفحص، والمعاملة المالية لهم.

وتشكل بقرار من وزير الثقافة أمانة عامة للجنة العليا برئاسة الأمين العام، ومن عدد كاف من العاملين بالأجهزة التابعة لوزارة الثقافة أو من غيرها من الجهات الإدارية لمعاونة اللجنة العليا فى مباشرة اختصاصاتها المبينة بنص المادة (4) من هذا القانون، وتتولى الأمانة العامة بصفة خاصة ما يأتي:

- إعداد المذكرات والدراسات اللازمة لعرض الموضوعات على اللجنة العليا، ولجان الفحص.

- إعداد جداول أعمال اللجنة العليا، ولجان الفحص.

- إعداد مشروعات القرارات التى تكلف بها من اللجنة العليا.

- تنفيذ قرارات اللجنة العليا بعد اعتمادها من الوزير المختص.