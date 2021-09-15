تسجيل 792 وفاة وأكثر من 18.8 ألف إصابة بكورونا بروسيا

محمد الفلاح - الأربعاء 15 سبتمبر 2021

تجاوزت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في روسيا مجددا عتبة الـ18 ألفا، فيما لا يزال عدد الوفيات الجديدة عند مستوى قرابة 800 حالة.



وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الأربعاء عن تسجيلها خلال الساعات الـ24 الماضية 792 وفاة و18841 إصابة جديدة بالعدوى، مقابل 781 وفاة و17837 إصابة في اليوم السابق.

ويعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة إلى العاصمة موسكو (1838 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (1609 حالات).

وتماثل 17039 مريضا في روسيا خلال اليوم الأخير للشفاء من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا.

وسجل في البلاد منذ بداية الجائحة سبعة ملايين و194926 إصابة مؤكدة بالفيروس، منها 195041 حالة وفاة وستة ملايين و435072 حالة شفاء.

وأجري في روسيا حتى اليوم أكثر من 184.6 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا، 353 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة.