شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية :الأرصاد الجوية تحد من الخسائر البشرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكّدت جامعة الدول العربية "الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الأرصاد الجوية والمناخ" أهمية مرافق الأرصاد الجوية في الحدّ من الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن الظواهر الجوية العنيفة وغير المسبوقة التي طالت كل بقاع الأرض، مثل حرائق الغابات الناجمة عن موجات الحرارة العالية والجفاف الشديد والفيضانات العارمة.

ونوّهت الجامعة العربية في بيانٍ لها اليوم، بمناسبة الاحتفال باليوم العربي للأرصاد الجوية الذي يوافق 15 سبتمبر من كل عام، بجهود مرافق الأرصاد الجوية في المراقبة المستمرة والدقيقة للطقس وإصدار الإنذارات المبكرة لكافة القطاعات المعنية، وحشد الوسائل التقنية والبشرية اللازمة لتنبيه المواطنين والسُلطات العامة بحالات الطقس التي قد تشكل تهديداً مباشراً أو غير مباشر لسلامة الناس وممتلكاتهم.

وشدد البيان على أهمية تواصل مرافق الأرصاد الجوية مع الجهات الإعلامية وعموم قطاعات المجتمع، للتوعية بعلوم الأرصاد الجوية وأنشطتها المختلفة، وإبراز جهود الأرصاد الجوية في حماية الأفراد والممتلكات والمردود الاقتصادي والاجتماعي لخدمات الأرصاد الجوية لكافة القطاعات.