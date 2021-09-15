ألمانيا تصدر تصاريح إقامة لـ 2600 أفغاني وأسرهم.. إليك التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أصدرت وزارة الداخلية الألمانية تصاريح إقامة لنحو 2600 ناشط حقوقي وفنان وعالم وصحفي وغيرهم من أفغانستان، ممن قد يواجهون خطرا في بلادهم.



كما سيحصل شركاؤهم وأطفالهم على حقوق الإقامة في ألمانيا، ولن يضطروا إلى التقدم بطلب اللجوء.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن ألمانيا أصدرت التزاما لجميع الأشخاص على "قائمة حقوق الإنسان" لوزارة الخارجية يوم الثلاثاء.

وبعد استيلاء حركة طالبان على السلطة في أفغانستان في أغسطس ، ذكرت الحكومة الألمانية أن 4587 شخصا وصلوا إلى ألمانيا على متن رحلات إجلاء. ويشمل ذلك 3849 أفغانيا و 403 مواطنين ألمان عائدين.

وجاء مئات من الأفغان إلى ألمانيا بعد انتهاء عملية النقل الجوي في نهاية أغسطس.