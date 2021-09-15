مطالبات بتوحيد إجراءات الشهر العقاري وأجهزة المدن الجديدة بمبادرة التمويل العقاري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

انتهي اجتماع اتحاد البنوك أمس بحضور ممثلي الشئون القانونية وإدارات التمويل العقاري في كل بنك بحزمة من القرارات لسرعة تفعيل مبادرة التمويل العقاري 3% سنويا متناقصة.

وقال مصرفيون من الذين حضروا الاجتماع لمصراوي إن مسؤولي اتحاد البنوك وعدوا بالعرض على البنك المركزي اقتراح التعامل على الوحدات المخصصة من أجهزة المدن الجديدة في المبادرة 3% سواء بالتنازل أو التخصيص بنفس شروط الرهن العقاري الذي يكتفي بتجنيب مخصصات 50% وذلك عند إعداد مخصصات حالات التعثر علما بأن هذا النوع من التمويلات يتميز بعدم وجود حالات تعثر كبيرة بين العملاء وانتظام سداد أقساط القروض.

وطالب المصرفيون في الاجتماع بضرورة توحيد الإجراءات الخاصة بالشهر العقاري وأجهزة المدن الجديدة في المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري بحسب ما قاله المصرفيون.

ووعد اتحاد البنوك في نهاية اجتماعه بمخاطبة الشهر العقاري وأجهزة المدن بمطالب البنوك بما يسرع من تفعيل المبادرة بنجاح على أن يعقد اجتماع آخر بحضور مسؤول الشهر العقاري وأجهزة المدن الجديدة لمناقشة مطالب البنوك على وجه السرعة.

وجاء لقاء اتحاد البنوك أمس بعد الاجتماع الذي دعا إليه جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي في وقت سابق وبحضور قيادات المركزي ومي عبد الحميد رئيس صندوقي ضمان للتمويل العقاري والإسكان الاجتماعي وممثلين من البنوك الذي انتهي بضرورة توحيد المستندات المطلوبة من العميل وكذلك المستندات القانونية الخاصة بالوحدات محل التمويل العقاري 3%.

وأطلق البنك المركزي، مبادرة التمويل العقاري ذات الفائدة المنخفضة جدا 3% سنويا متناقصة، الشهر قبل الماضي بتيسيرات تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري لتمويل شراء الوحدات السكنية، لمحدودي ومتوسطي الدخل.

وتأتي هذه المبادرة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإتاحة الفرصة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل للحصول على سكن ملائم بأسعار مدعمة وعلى فترات زمنية طويلة الأجل.