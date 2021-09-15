هطول أمطار على مناطق متفرقة في الإسكندرية- فيديو وصور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد عامر:

تعرضت أحياء متفرقة من الإسكندرية، فجر اليوم الأربعاء، لهطول أمطار خفيفة وظهور الغيوم في سماء المحافظة، دون تأثير على حركة المرور أو الملاحة البحرية والصيد.

وشهدت شوارع الإسكندرية سيولة مرورية، دون أي تراكم لمياه الأمطار، فيما أكد أحمد بريقع، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، انتظام أعمال الشحن والتفريغ وحركة الشاحنات والسفن دون تأثير للأمطار.

كانت هيئة الأرصاد الجوية توقعت أن يشهد اليوم أمطارًا خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا "الإسكندرية - البحيرة - كفرالشيخ - دمياط – العريش" على فترات متقطعة (40 % تقريبًا".

ووفقًا لهيئة الأرصاد الجوية، هناك فرص لأمطار خفيفة غدًا الخميس على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة "30 % تقريبًا".