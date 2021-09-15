شعراوي يبحث مع وفد حكومي من ناميبيا وبرنامج الأغذية العالمي تبادل الخبرات والتعاون المشترك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

استقبل اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وفدا رفيع المستوى من حكومة ناميبيا وبرنامج الأغذية العالمي على هامش مشاركتهم في فعاليات "منتدى مصر للتعاون الدولي" والتمويل الإنمائي والذي عقد تحت رعاية رئيس الجمهورية.

ضم الوفد جيمس يواريكا محافظ منطقة أوتزوندجوبا، وأليثا فريدريك محافظ منطقة خاراس، وفيليوهانوشيك هيفينداكا سفير ناميبيا بالقاهرة، وأنا بن ناشاندي المدير التنفيذي بمكتب رئيس الوزراء، ويلهانسيا يوراس المدير التنفيذي لهيئة التخطيط القومي، وبيندا ايتهندي نائب المدير التنفيذي بوزارة الزراعة، وإستر لوسباني المدير التنفيذي بوزارة المساواة بين الجنسين والقضاء على الفقر، وجورج فدحة المدير القطري برنامج الأغذية العالمي بناميبيا، وإيريكا شافودة مسئولة تعبئة موارد البرنامج ببرنامج الأغذية بناميبيا، وآلاء الزهيري مسئول العلاقات مع الجهات الحكومية بالبرنامج، كما شارك في اللقاء عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.

وفي بداية اللقاء أكد اللواء محمود شعراوي على اعتزاز مصر بالعلاقات الثنائية التي تجمعها بدولة ناميبيا الشقيقة والعمل على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

واستعرض شعراوي دور الوزارة المحوري في التنسيق بين الوزارات والمحافظات فيما يخص الملفات التي تمس حياة المواطنين بجميع المحافظات صورة يومية.

كما أشار الوزير إلى بعض المشروعات والبرامج التي تشرف عليها الوزارة وعلى رأسها برنامج تطوير الريف المصري والذي يهدف إلى تحسين معيشة حوالي 60 مليون مواطن في 20 محافظة على مدار 3 سنوات بتكلفة تتخطي مبلغ 700 مليار جنيه وتوفير كافة الخدمات الأساسية منها السكن الكريم والصرف الصحي ومياه الشرب والتمكين الاقتصادي وتوفير فرص العمل لأبناء القرى لتحسين دخل الأسر، بالإضافة إلى برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذي تنفذه الحكومة مع البنك الدولي في محافظتي قنا وسوهاج.

كما عرض وزير التنمية المحلية، جهود القيادة السياسية في استعادة مصر لثقلها وقوتها داخلياً وخارجياً وتحقيق العديد من الإنجازات والنجاحات التي أشادت بها دول العالم والمنظمات الدولية خاصة في الملفات التي تهم المواطن وعلى رأسها ملفات التنمية والتعليم والصحة والإسكان.

كما أكد اللواء محمود شعراوى على الاهتمام الذي توليه الوزارة لبناء القدرات للعاملين بالمحليات بالتعاون مع الشركاء الدوليين والجامعات والأكاديميات المصرية وعلى رأسها الأكاديمية الوطنية للتدريب بما يحقق جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين الأداء والحفاظ على موارد الدولة، مشيراً إلى السعي المستمر للوزارة في تطوير أداء العاملين بالديوان العام والمحافظات في مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى جهود الوزارة لتوفير فرص عمل للشباب من الجنسين والمرأة المعيلة بالقرى والريف عبر التعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة واتحاد الصناعات المصرية لتنفيذ بعض المبادرات وعلى رأسها شغلك في قريتك بالإضافة إلى توفير برنامج مشروعك للقروض الميسرة من البنوك الوطنية للشباب لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة وصندوق التنمية المحلية لدعم المرأة المعيلة.

كما استعرض اللواء محمود شعراوي بعض ملفات التعاون بين الوزارة وبرنامج الأغذية العالمي وعلى رأسها دعم البرنامج لتسويق المنتجات اليدوية والحرفية والتراثية التي تتميز بها بعض المحافظات وإطلاق منصة «أيادي مصر» التي نجحت في دعم المنتجات اليدوية للمرأة لتمكينها اقتصاديًا وتحسين ودعم القدرة التسويقية وزيادة فرص البيع والمساعدة في الوصول للأسواق داخلياً وخارجياً بما يساهم في زيادة فرص عمل للشباب والفتيات.

وأكد على أن الوزارة تسعى في هذه المرحلة إلى ربط منصة "أيادي مصر" بالتكتلات الاقتصادية الموجودة ضمن برنامج التنمية المحلية بالصعيد في محافظتي قنا وسوهاج والمنيا وأسيوط، بما سيوفر كل الدعم للمنتجات الحرفية والتراثية واليدوية التي تتميز بها تلك المحافظات وتوفير الدعم التسويقي والتدريبي لتلك التكتلات ومن بينها تكتل «الفركة بمركز نقادة بقنا» و«التلي بمركز شندويل بسوهاج والآثاث بمركز طهطا بسوهاج»، بالإضافة إلى بعض المنتجات الأخرى والمساعدة في عملية الترويج والتسويق لتلك لها عبر تلك المنصة.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى اهتمام الوزارة أيضاً بإطلاق منصة «أيادي أفريقيا» للمساعدة في تسويق المنتجات اليدوية والتراثية للمرأة الأفريقية وتقديم الدعم لعرضها بشكل جيد وحذاب على المنصة الإلكترونية، مشيراً إلى إمكانية استغلال مركز الأقصر التنسيقي للابتكار ونقل المعرفة لتبادل الدروس المستفادة وقصص النجاح في بعض المجالات المهمة.

كما أشاد الوزير بالجهود التي يقوم بها البرنامج من مشروعات تنموية في المحافظات، مؤكدًا على أهمية مشروع دعم المجتمعات الريفية والزراعية بالتعاون مع برنامج الأغذية لما يمثله من تكامل مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتنمية الريف المصري وجعلها قرى نموذجية ومتكاملة في كافة الخدمات التى تهم المواطنين خاصة البنية التحتية والصرف الصحي ومياه الشرب وتوفير فرص عمل مستدامة لأبناء القرى وذلك في إطار المشروعات التي تقوم بها الوزارات الأخرى بالحكومة من تبطين الترع وتوحيد الحيازات الزراعية والتوسع في أساليب الري الحديث.

كما عرض اللواء محمود شعراوي، ملامح البعد الأفريقي لنشاط الوزارة في تأهيل وتدريب الكوادر المحلية الإفريقية بمركز التنمية المحلية بسقارة ودور الوزارة في أعمال منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية فى ظل استضافة القاهرة لمكتب شمال إفريقيا "نارو" للمنظمة، وقدم وزير التنمية المحلية الدعوة للوفد الناميبي للمشاركة في يوم المدن العالمي الذي ستنظمه مصر في 31 أكتوبر 2021 بمدينة الأقصر.

ومن جانبهم قدم الوفد الناميبي خالص شكره وتقديره للوزير على إتاحة الوقت لعقد اللقاء، معربين عن تقديرهم للقيادة السياسية والدولة المصرية على كرم الضيافة خلال مشاركتهم في منتدى التعاون الدولى ، كما أشادوا بدور مصر تحت قيادة الرئيس السيسي في دعم دول القارة الأفريقية بصورة مستمرة منذ توليه المسئولية وتوفير الخبرات المصرية فى العديد من المجالات.

وأعرب الوفد الناميبي عن تقديرهم للدور التاريخي الذى قامت به مصر لناميبيا ودول القارة الأفريقية وما قدمته من مساندة تاريخية في الكفاح من أجل الاستقلال و امتداد هذا الدور المقدر والداعم لمختلف القضايا الأفريقية على المستويين الثنائي والقاري.

كما أشاد الوفد بجهود الوزارة في إصلاح الإدارة المحلية والتطوير الكبير الذى شهدته على مستوى نظام العمل والتخطيط والمتابعة للمشروعات والبرامج التي تشارك فيها الوزارة ، معربين عن رغبتهم في نقل تلك الخبرات إلى ناميبيا خاصة مشروعات حياة كريمة وتطوير المناطق الأكثر احتياجاً حيث تعتبر التجربة المصرية ملهمة لنا في هذا الشأن وخاصة في ظل تقارب نظم الإدارة المحلية بين البلدين والقواسم المشتركة بينهما

و عرض الوفد بعض ملامح تجربة ناميبيا منذ أن حصلت على استقلالها في أعقاب حرب الاستقلال ومن بينها تملك الأراضي الزراعية وتوفير المساعدات ودعم الأسر وكبار السن وتمكين الشباب والمرأة وشبكة الأمان الاجتماعي.

وأبدي الوفد الناميبي رغبته في التعاون مع مصر في مجال الإسكان والبنية التحتية وبناء المدن في ظل التجربة العمرانية المصرية الناجحة وملف الزراعة خاصة في مجالات إدارة المياه وأساليب الري الحديث لتوفير المياه.