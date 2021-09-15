بحوزتهم كيلو هيروين.. ضبط عصابة "زرزور" لتجارة المخدرات بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

ضبطت الأجهزة الأمنية بسوهاج، اليوم الأربعاء، تشكيل عصابي تخصص في تجارة المخدرات، بدائرة مركز شرطة أخميم شرقي المحافظة، وبحوزتهم حوالي كيلو جرام من الهيروين.

ووردت معلومات للواء محمد شرباش، مدير أمن سوهاج أكدتها التحريات السرية باتجار كل من "وليد. ا" وشهرته "زرزور" 31 عامًا عامل، سابق اتهامه في قضيتين سلاح بدون ترخيص، "مصطفى. ا" 20 عامًا عامل، "السيد. م" 30 عامًا عامل، ويقيمون دائرة مركز أخميم، في المواد المخدرة.

جرى ضبط المتهمين المذكورين وبحوزتهم كيس بلاستيكي بداخله قطعتين مختلفتين الأحجام و286 تذكرة لمادة الهيروين المخدر وزنوا جميعهم حوالي 858 جرام ومبلغ 5850 جنيهًا وهاتفي محمول ودباسة وطبق بلاستيك وملعقة وكمية من الأكياس البلاستيكية صغيرة الحجم.

بمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم، والأدوات الأخرى لاستخدامها في عملية البيع.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.