شروط أمريكية جديدة لمنح مصر مساعدات بقيمة 130 مليون دولار

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 15 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن تقديم إدارة بايدن 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر شريطة اتخاذها خطوات محددة تتعلق بحقوق الإنسان.

ونقلت رويترز عن الخارجية الأمريكية بيانا جاء فيه إن وزير الخارجية أنتوني بلينكين “سيمضي قدمًا في مسألة منح 130 مليون دولار إذا عالجت الحكومة المصرية ظروفا معينة تتعلق بحقوق الإنسان”.

وفي وقت سابق، قال القائم بأعمال سفارة الصين بالقاهرة، شياو جون تشنج، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إحدى الجهود والتجارب الرئيسية التى قامت بها مصر، لافتًا إلى أنه شاهد هو وزملائه بأعينهم الجهود والإنجازات البارزة التى حققتها الحكومة المصرية فى مجال تطوير حقوق الإنسان تحت قيادة الرئيس السيسى، حسبما ذكر موقع “مبتدا”.

وأضاف تشنج أن هذه الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تمثل نقطة انطلاق جديدة لبناء حقوق الإنسان فى مصر، وأنه قبل يومين فقط من إطلاقها، أصدرت الصين خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان (2021-2025)، والتى تحدد أهداف الصين المرحلية ومهامها لاحترام حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها فى الفترة ما بين عامى 2021 و2025.

وفي وقت سابق، أيدت أمل زكريا قطب عضو مجلس النواب المصري، إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي، أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، وقالت إنها تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في مصر، كما أنها تثبت وتؤكد أن الاحلام تتحقق بالعصر الذهبي لمصر في الجمهورية الجديدة.

وأوضحت النائبة، أن الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخ ما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن واصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع، حسبما نقلت صحيفة “المصري اليوم”.