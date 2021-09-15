المرصد السوري: طائرات مجهولة تستهدف مليشيات إيرانية على الحدود السورية العراقية

محمد الفلاح - الأربعاء 15 سبتمبر 2021

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأربعاء، عن استهداف طائرات مجهولة مليشيات إيرانية على الحدود السورية العراقية، وسط أنباء عن قتلى وجرحى.



وأوضح أن الاستهداف تم عبر 4 صواريخ من طائرات مسيرة لا تزال مجهولة قرب البوكمال الحدودية بين سوريا والعراق.

وأشار إلى أن هناك معلومات عن وجود قتلى وجرحى، إضافة إلى تدمير عدة سيارات تابعة للمليشيات بعد دخولها من العراق إلى سوريا عبر الممرات غير الشرعية.

وبينما تعلن دمشق سيطرتها على العديد من المناطق الحدودية، تتحدث تقارير إعلامية عن نفوذ إيراني يتسع تؤكده الضربات المتتالية للولايات المتحدة الأمريكية للمليشيات الموالية لطهران.

ووفق المصادر ذاتها، باتت المليشيات الإيرانية مسيطرة على الحدود مع العراق إلى جنوبي سوريا وصولا للبنان.

ورغم محاولات إيران التمويه والتخفي، فإن الضربات العسكرية سواء الإسرائيلية أو الأمريكية تقف بالمرصاد أمام نفوذ طهران.