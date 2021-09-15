العراق.. الأمن يقبض على 4 دواعش بمناطق متفرقة

محمد الفلاح - الأربعاء 15 سبتمبر 2021

نجحت السلطات الأمنية العراقية في القبض على 4 إرهابيين في مناطق متفرقة من البلاد وضبط أسلحة متنوعة بحوزتهم.



ففي بيان لخلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، تم القبض على داعشيين اثنين وضبط عبوات ناسفة في محافظتي الأنبار ونينوى.

وبحسب وكالة الأنباء العراقية فإن معلومات تلقتها مديرية الاستخبارات العسكرية بوزارة الدفاع قادت إلى القبض على الداعشيين أحدهما في الرطبة بالأنبار والثاني بمنطقة النمرود في نينوى وهما من المطلوبين للقضاء.

وتم ضبط 65 عبوه ناسفة بالأنباء، قبل أن يتم تسليم الداعشيين الإثنين إلى الجهات المسؤولة.

أما البيان الثاني فأكد نجاح الاستخبارات العسكرية العراقية في القبض على داعشيين آخرين أحدهما حاول دخول الفلوجة بينما الثاني جنوب الخط السريع بالرطبة في محافظة الأنبار، والاثنين من المطلوبين للقضاء أيضا.

من جانبه، أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، مقتل المقدم الركن زيد جاسم الشمري آمر الفوج الثالث لواء المشاة الأول في قيادة فرقة المشاة الأولى أثناء تصديه لداعش في ديالى.

والإثنين نفذت مقاتلات التحالف الدولي، عملية جوية استهدفت معاقل تنظيم "داعش" عند أطراف محافظة نينوى شمالي العراق.

وكان تنظيم داعش شن ليل الأحد، هجوماً عنيفاَ استهدف نقطة عسكرية للجيش العراقي في محافظة ديالى، شرقي البلاد، ما أسفر عن مقتل 5 جنود.

وقبل أسبوع، نفذ "داعش" عمليات اشتباك ومواجهة مباشرة مع فرق أمنية في كركوك، ما أسفر عن مقتل 13 عنصراً من الشرطة الاتحادية.

وتتصاعد حدة هجمات تنظيم داعش منذ مطلع العام الماضي بالتزامن مع عودة خلاياه الإرهابية للنشاط وتجدد الهجمات التي تطال المدن والفرق العسكرية.

ويحذر مراقبون ومعنيون بالشأن الأمني، من وجود ثغرات أمنية يستغلها "داعش" في شن الهجمات.