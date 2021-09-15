شكرا لقرائتكم خبر عن انتشار سلالة دلتا في إقليم فوجيان الصيني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت سلالة دلتا الأكثر قدرة على الانتشار من فيروس كورونا في الانتشار في إقليم فوجيان بجنوب شرق الصين.

وقالت السلطات اليوم الأربعاء إنه تم رصد 50 إصابة جديدة.

ومنذ بدء تفشي سلالة دلتا الجمعة الماضية، تم تسجيل 152 حالة إصابة، مما أدى لإغلاق مدينتين كبيرتين في الإقليم وهما بوتيان وشيامين.

وقد بدأ التفشي الحالي في مدينة بوتيان، ويعتقد أنه يرجع إلى رجل كان عائدا من سنغافورة ومصابا بسلالة دلتا.

وكان الرجل قد عاد للصين في 4 أغسطس الماضي، وأمضى 21 يوما في الحجر الصحي، وجاءت نتيجة إصابتة بالفيروس سلبية تسع مرات. مع ذلك، ثبتت إصابته بالفيروس الجمعة الماضية.

وتعمل الحكومة الصينية على تطبيق استرتيجية لعدم تسجيل حالات إصابات بفيروس كورونا.