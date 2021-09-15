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الكاظمي: هناك مليارات الدولارات تم تهريبها من قبل النظام السابق

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بغداد - ياسين صفوان - الكاظمي: نرحب بالاشقاء في مؤتمر استرداد اموال العراق المنهوبة الذي
الكاظمي: هناك مليارات الدولارات تم تهريبها من قبل النظام السابق
الكاظمي: نرحب بالاشقاء في مؤتمر استرداد اموال العراق المنهوبة الذي
الكاظمي: كان الفساد حاضرا عندما زج المجتمع في قتال طائفي
الكاظمي: الفساد والارهاب وجهان لعملة واحدة
الكاظمي: نؤكد على ضرورة استرداد الاموال
الكاظمي: كان الفساد حاضرا عندما زج المجتمع في قتال طائفي
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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