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بغداد - ياسين صفوان - الكاظمي: نرحب بالاشقاء في مؤتمر استرداد اموال العراق المنهوبة الذي
الكاظمي: هناك مليارات الدولارات تم تهريبها من قبل النظام السابق
الكاظمي: نرحب بالاشقاء في مؤتمر استرداد اموال العراق المنهوبة الذي
الكاظمي: كان الفساد حاضرا عندما زج المجتمع في قتال طائفي
الكاظمي: الفساد والارهاب وجهان لعملة واحدة
الكاظمي: نؤكد على ضرورة استرداد الاموال
الكاظمي: كان الفساد حاضرا عندما زج المجتمع في قتال طائفي