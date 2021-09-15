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بغداد - ياسين صفوان -
وزير العدل: هناك صعوبات تحول دون تطبيق استرداد الاموال المنهوبة
وزير العدل: هناك ضعف للجهود الدولية بشأن استرداد المنهوبة
وزير العدل: مؤتمر استرداد الاموال المنهوبة يهدف لمواجهة سراق المال العام
وزير العدل: لقاؤنا اليوم رسالة مهمة بأن استرداد الأموال المنهوبة يحظى باهتمام الدولة
وزير العدل يشدد على ضرورة استرجاع الاموال المنهوبة عبر اتفاقيات دولية
وزير العدل: كما نجحنا بالقضاء على الارهاب علينا مواجهة الفساد