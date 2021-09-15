اخبار العالم

وزير العدل: هناك ضعف للجهود الدولية بشأن استرداد المنهوبة

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر وزير العدل: هناك ضعف للجهود الدولية بشأن استرداد المنهوبة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان -  

وزير العدل: هناك صعوبات تحول دون تطبيق استرداد الاموال المنهوبة

وزير العدل: هناك ضعف للجهود الدولية بشأن استرداد المنهوبة

وزير العدل: مؤتمر استرداد الاموال المنهوبة يهدف لمواجهة سراق المال العام

وزير العدل: لقاؤنا اليوم رسالة مهمة بأن استرداد الأموال المنهوبة يحظى باهتمام الدولة

وزير العدل يشدد على ضرورة استرجاع الاموال المنهوبة عبر اتفاقيات دولية

وزير العدل: كما نجحنا بالقضاء على الارهاب علينا مواجهة الفساد

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا