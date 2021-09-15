بالصور: موشحة بالسواد... إطلالة 'مرعبة' لكيم كارداشيان والسبب؟

بغداد - ياسين صفوان - فاجأت نجمة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان، الكثيرين، حين ظهرت بلباس اسود، يقال إنها استوحته من طليقها كاني ويست.

ووفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن كارداشيان (40 عاما) شاركت، الاثنين، في أكبر ليلة للأزياء، وذلك في متحف متروبوليتان للفنون في مدينة نيويورك الأميركية.

وخلال حفل "ميت غالا" لعام 2021، الذي أقيم مساء الإثنين في متحف "متروبوليتان للفنون في نيويورك بعد غياب عامين بسبب جائحة كورونا، أطل مشاهير التمثيل والموسيقى وعروض الأزياء والرياضة والمؤثرين بأزياء مختلفة وصِفت بأسلوبها الاستعراضي والخارج عن المألوف.

وكانت النجمة الأميركية مرفقة برجل ارتدى هو الآخر نفس اللباس ونفس القناع، وتبين لاحقها أنه مصمم الأزياء الشهير في دار بالنسياغا، دمنا غفاساليا.

وقالت "ديلي ميل" إن ما ارتدته كارداشيان كان من تصميم غفاساليا، مضيفة أن مغني الراب طليقها كاني ويست كان السبب وراء اختيارها هذا النوع من الأزياء. وتابعت: "كيم استوحت اللباس من ويست، لأنه كان دائما يمنحها القوة والشجاعة للإبداع من خلال الفن".

وجرت كيم عليها الكثير من الانتقادات والتعليقات الساخرة، حيث قال متابعون إنها ظهرت كواحدة من "المخلوقات الأكثر شراسة التي تمشي على هذه الأرض".