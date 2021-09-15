كان في انتظار طفله الرابع.. وفاة فنان مصري إثر حادث سير مروع

بغداد - ياسين صفوان - أعلن إبراهيم عمران مسئول شؤون الممثلين، عن نبأ وفاة النجم أحمد هيبة إثر حادث سير مروع.

نشر إبراهيم صورة للنجم الراحل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وعلق عليها قائلا: "الله يرحمه الفنان أحمد هيبة .. كان طيب جدا ودايما يسعى .. إنا لله وإنا إليه راجعون".

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تدوينة عبر فيسبوك جاء فيها: "أحمد هيبة ممثل توفاه الله .. أنا معرفهوش شخصيا بس كانت ظروفة صعبة جدا والأصعب إن ساب ثلاث أطفال ومراته حامل .. اللي يقدر يساعد أسرته".

تجدر الاشارة الى أن أحمد هيبة شارك في العديد من الاعمال الفنية من بينها مافيا والرجل الأبيض المتوسط وفرح والشبح والجزيرة واللعبة أمريكاني ومسلسل "تامر وشوقية" ومسلسل "أوان الورد".