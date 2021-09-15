شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بايدن: الظواهر الجوية المتطرفة ستكلف أمريكا 100 مليار دولار في 2021 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، إن الظواهر الجوية المتطرفة ستكلف الولايات المتحدة أكثر من 100 مليار دولار هذا العام.



جاء ذلك لدى زيارته كولورادو لتسليط الضوء على أوضاع الجفاف وحرائق الغابات المستعرة في غرب الولايات المتحدة.

وكولورادو هي محطته الأخيرة في جولة بغرب البلاد شملت ثلاث ولايات زار خلالها أيضا كاليفورنيا وآيداهو لتوضيح مدى تسبب الاحتباس الحراري في احتراق مناطق خضراء بالمنطقة، حتى في الوقت الذي تواجه فيه ولايات في أجزاء أخرى من البلاد أعاصير وعواصف تسببت في سيول وأودت بحياة العشرات.