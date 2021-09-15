مسلحون يختطفون 20 أجنبياً من فندق بالمكسيك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قال مكتب المدعي العام في ولاية سان لويس بوتوسي بوسط المكسيك إن مسلحين اقتحموا فندقا في الولاية أمس الثلاثاء وخطفوا نحو 20 أجنبيا يعتقد أن معظمهم من هايتي وفنزويلا.



ونهب المسلحون المبنى واستولوا على سجل النزلاء، مما يجعل من الصعب تحديد هويات المختطفين من فندق سول إي لونا في مدينة ماتيوالا الواقعة على بعد حوالي 195 كيلومترا شمالي مدينة سان لويس بوتوسي عاصمة الولاية.

وقال أرتورو جارسا هيريرا المدعي العام للولاية في بيان "نحاول معرفة هوياتهم".

وأضاف جارسا أن السلطات فتحت تحقيقا وتحاول إنقاذ النزلاء.

ولم يوضح البيان ما إذا كان المخطوفون من المهاجرين المتجهين إلى الولايات المتحدة.

ويواجه العديد من المهاجرين مخاطر شديدة في طريقهم إلى الولايات المتحدة، إذ يتعرضون لعمليات خطف وابتزاز واغتصاب وربما قتل. كما يتم تجنيد بعضهم للعمل مع عصابات مخدرات تتصارع على طرق التهريب.