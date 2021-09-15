وقف خطوط الإنتاج وسحب المنتج من السوق.. السعودية تتخذ إجراءات مشددة تجاه «شركة مياه» وتحذر مواطنيها من شراءها

الشارقة - اميمة ياسر - حذرت هيئة الغذاء والدواء السعودية المواطنين والمقيمين من شرب نوع من عبوات المياه المعدنية لاحتوائها على مادة خطيرة.

وقالت الهيئة في بيان لها، الثلاثاء، إن عبوات مياه "نانو" بأحجام 250 ملم و2 لتر و5 لترات، تتجاوز فيها مادة البرومات الحدود القصوى المسموح بها.

وأشارت إلى أن الحديث يدور عن عبوات مياه ينتجها مصنع "نانو" الكائن في محافظة القنفذة بمنطقة مكة المكرمة غربي البلاد.

قرار الهيئة جاء على خلفية سحبها عينات من مياه الشرب المعبأة محليا خلال الفترة الماضية للوقوف على مستوى محتواها من تركيز مادة البرومات.

وأشارت إلى أن الحد الأقصى المسموح به من هذه المادة هو 10 أجزاء في البليون، لافتة إلى أنه وُجد في عبوات المياه المشار إليها تجاوز الحد الأقصى المسموح به من هذه المادة.

وحذرت الهيئة السعوديين والمقيمين من استهلاك هذا المنتج من المياه المعدنية ودعتهم إلى التخلص من أي عبوات لديهم منه.

وقالت إنها اتخذت الإجراءات اللازمة لإلزام المصنع بسحب منتجه من السوق المحلي ووقف خطوط إنتاجه.

وبحسب الهيئة السعودية فإن البرومات هي نتاج تعرض مادة البرومايد الموجودة في المياه بشكل طبيعي إلى عمليات تعقيم ومعاملة بالأوزون.

ولفتت إلى أن البرومات ثبت عاليما أن لها آثار سلبية على الصحة، ما دفع الجهات الرقابية إلى تحديد الكمية المسموح بها منها.