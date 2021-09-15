الكويت تعتزم تخفيض رواتب الموظفين الحكوميين إلى 50%

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 15 سبتمبر 2021 08:51 صباحاً - منذ ساعة واحدة

تعتزم الحكومة الكويتية تخفض رواتب بعض الأجهزة والهيئات الحكومية بنسبة قد تصل إلى 50%، وذلك في إطار خطط التقشف وتقليص المصاريف.

ونقلت صحيفة “القبس” عن مصادر مسؤولة أن وزارة المالية وصلت إلى اتفاق مع جهاز حماية المنافسة لخفض رواتب العاملين في الجهاز بنسبة ما بين %30ــــ%50.

وبحسب مصادر الصحيفة، فقد تم الاتفاق أيضا على إلغاء التأمين الصحي للعاملين في جهاز حماية المنافسة، ونظام الابتعاث الخارجي للموظفين الراغبين في استكمال درجتي الماجستير والدكتوراه على نفقة الجهاز.

واكتفت إدارة الجهاز بزيادة هيكل مرتبات العاملين بنسبة ضعيفة لا تقارن مع ما كان مقررا في سلم الرواتب الجديد، الذي أُقر منذ عام تقريبا، وذلك بعد مفاوضات طويلة مع وزارة المالية.

وتأتي تلك القرارات في إطار خطط التقشف وتقليص المصاريف، التي تنتهجها الحكومة الكويتية، حيث ترفض الحكومة السماح هذه المرة بأي ضغوط سياسية لإرجاع عملية الإصلاح الاقتصادي مثلما كان في السابق.

وباشر عدد من الوزارات والجهات الحكومية بالفعل خطة التقشف وخفض النفقات بالنسبة المطلوبة التي حددها قرار مجلس الوزراء، ومنها وزارات المالية والتجارة والصناعة والصحة والأشغال وجهاتها التابعة.

ومن المتوقع ألا يقف تقليص الإنفاق عند حد معين، بل سيكون هناك توسع في خفض بنود إضافية مثل الأعمال الممتازة للموظفين الحكوميين وغيرها.