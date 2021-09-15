بايدن يؤكد أن الرئيس الصيني لم يرفض مقابلته

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 15 سبتمبر 2021 08:51 صباحاً - منذ ساعة واحدة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه لا صحة لما نشرته بعض وسائل الإعلام التي زعمت بأن الرئيس الصيني شي جين بينغ رفض عقد قمة شخصية مع نظيره الأمريكي.

وأضاف بايدن، ردا على سؤال من صحفيين عاملين في البيت الأبيض، حول ما إذا كان الزعيم الصيني رفض حقا عرض اللقاء معه وما إذا كان الرئيس الأمريكي يشعر بخيبة أمل: “هذا الكلام ليس صحيحا”.

في وقت سابق، ذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز”، نقلا عن مصادر لم تكشفها، أن الرئيس بايدن اقترح في اتصال هاتفي مؤخرا مع نظيره الصيني، عقد قمة ثنائية بينهما، وهو ما رفضه الزعيم الصيني.

وزعمت الصحيفة، أن الزعيم الصيني طالب واشنطن بتخفيف حدة خطابها تجاه بكين.

قبل ذلك، أفادت الأنباء بحدوث اتصال هاتفي بين الرئيس الصيني ونظيره الأمريكي يوم 10 سبتمبر.

وأشار البيت الأبيض، إلى أن الرئيسين ناقشا خلال ذلك، بعض المسائل المتعلقة بالتنافس بين الدولتين وسبل منع تصعيدها كي لا تصل إلى مرحلة نزاع، بحسب “نوفوستي”.