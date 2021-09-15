إطلاق قذيفة مجهولة النوع باتجاه بحر اليابان من كوريا الشمالية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 15 سبتمبر 2021 08:51 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 15 - سبتمبر - 2021 8:37 صباحًا

قالت وكالة “يونهاب”، نقلا عن الأركان الموحدة الكورية الجنوبية، إن كوريا الشمالية أطلقت قذيفة مجهولة النوع باتجاه بحر اليابان.

وأضافت الوكالة، في خبرها: “أفادت بذلك هيئة الأركان الموحدة لجيش كوريا الجنوبية. لكنها لم تقدم أية تفاصيل أخرى”.

وأشارت الوكالة، إلى أن هذا الإطلاق، كان الاختبار الخامس لأسلحة كورية شمالية في هذا العام.

من جانبها، أفادت وكالة “كيودو” اليابانية، بأن طوكيو لا تستبعد أن تكون القذيفة، صاروخا باليستيا.

ونقلت “نوفوستي”، عن ممثل مركز الإنذار من تسونامي في فلاديفوستوك، أنه لم يتم تسجيل أي هزات زلزالية في بحر اليابان بعد عملية الإطلاق الكورية الشمالية.

في 11-12 سبتمبر اختبرت كوريا الشمالية، بنجاح صاروخ كروز بعيد المدى جديد، وحضرت عملية الاختبار شخصيات بارزة من قيادة البلاد، بحسب “نوفوستي”.