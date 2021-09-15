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بيانات: إصابات كورونا العالمية تلامس 226 مليوناً والوفيات تقترب من 5 ملايين

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأربعاء 15 سبتمبر 2021

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 225.83 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و823348.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

 

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

 

الدول والمناطق                    إجمالي الوفيات                  عدد الإصابات المؤكدة

 

الولايات المتحدة                        663828                           41428091

 

الهند                                        443213                          33289579

 

البرازيل                                   587066                          21006424

 

المملكة المتحدة                     134446                            7282810

 

روسيا                                    374832                            7176085

 

فرنسا                                   115752                             6917460

 

تركيا                                    60358                               6709417

 

إيران                                  115167                             5340656

 

الأرجنتين                          113640                             5226831

 

كولومبيا                          125687                              4931563.

 

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

 

الدول وترتيبها                 عدد الوفيات                  عدد الإصابات

 

23 - العراق                          21596                       1959369

 

36 - المغرب                       13683                        908349

 

41 - الأردن                        10568                       809443

 

44 - الإمارات                      2066                       730135

 

46 - تونس                       24244                       685799

 

49 - لبنان                       8266                         614688.

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