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شكرا لقرائتكم خبر عن بيانات: إصابات كورونا العالمية تلامس 226 مليوناً والوفيات تقترب من 5 ملايين والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - الأربعاء 15 سبتمبر 2021
أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 225.83 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و823348.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 663828 41428091
الهند 443213 33289579
البرازيل 587066 21006424
المملكة المتحدة 134446 7282810
روسيا 374832 7176085
فرنسا 115752 6917460
تركيا 60358 6709417
إيران 115167 5340656
الأرجنتين 113640 5226831
كولومبيا 125687 4931563.
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
23 - العراق 21596 1959369
36 - المغرب 13683 908349
41 - الأردن 10568 809443
44 - الإمارات 2066 730135
46 - تونس 24244 685799
49 - لبنان 8266 614688.