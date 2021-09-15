أمين عام الأمم المتحدة يؤكد أن تغيّر المناخ وكورونا تهديدان للبشرية لا حدود لهما

محمد الفلاح - الأربعاء 15 سبتمبر 2021

وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تغيّر المناخ وفيروس كورونا بأنهما تهديدان لا حدود لهما يواجههما العالم، وذلك لدى افتتاحه أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورة انعقادها الـ 76 في نيويورك لأمس الثلاثاء.



وقال غوتيريش: "نجتمع معا في وقت يتسم بالتحديات والانقسامات الكبيرة".

وأضاف: "وكما يثبت كوفيد-19 وتغيّر المناخ كل يوم، فإن التحديات والتهديدات لا حدود لها. إنها تؤثر علينا جميعا".

وتابع: "الحرب على كوكبنا يجب أن تنتهي. الحروب على بعضنا البعض يجب أن تنتهي أيضا، لقد حان الوقت للتركيز على محاربة العدو المشترك للبشرية: الوباء. يجب على أعضاء هذه الجمعية التحدث بصوت واحد".

يشار إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة هي الجهة الرئيسية لصنع السياسات في الأمم المتحدة. وتضم جميع الدول الأعضاء، وتوفر منتدى للمناقشة متعددة الأطراف لكامل نطاق القضايا الدولية التي يغطيها ميثاق الأمم المتحدة.