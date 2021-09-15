تقريريكشف عن سعر الدولار في لبنان اليوم الأربعاء

محمد الفلاح - الأربعاء 15 سبتمبر 2021

تراجع سعر الدولار الأمريكي في لبنان، اليوم الأربعاء 15 سبتمبر /أيلول 2021، لدى تعاملات سوق النقد الموازية غير الرسمية "السوداء".



وتراوح سعر الدولار خلال التعاملات المبكرة الأربعاء، لدى السوق السوداء بين 16125 و16175 ليرة لكل دولار"

وقال غازي وزني وزير المالية في الحكومة المنصرفة ،الثلاثاء، إن لبنان سيوقع عقدا جديدا لإجراء تدقيق جنائي للبنك المركزي في غضون بضعة أيام مع ألفاريز اند مارسال، في إشارة جديدة لتنفيذ أحد مطالب المانحين الرئيسيين.

وأوضح وزني الذي شارك في محادثات صندوق النقد الدولي العام الماضي أنه لم يعد هناك معارضة داخل لبنان لبرنامج صندوق النقد الدولي وإن الجميع ينظر الآن إلى المفاوضات على أنها حتمية.

وتوقفت مفاوضات صندوق النقد الدولي العام الماضي عندما شكك سياسيون والقطاع المصرفي في حجم الخسائر المالية المحددة في خطة التعافي المالي التي وضعتها الحكومة.

ومنذ ذلك الحين تعمق الانهيار المالي في لبنان حيث أصبح أكثر من ثلاثة أرباع السكان يعيشون تحت خط الفقر وفقدت العملة المحلية أكثر من 90 بالمئة من قيمتها واصيب البلد بالشلل بسبب نقص الوقود.

وقال وزني "لا مخرج لهذه الحكومة من أزمتها إلا من خلال برنامج صندوق النقد. عندما بدأنا المفاوضات مع الصندوق في آذار (مارس) 2020 كانت الأغلبية ضد هذا الأمر والجميع اليوم يعتبر أن التفاوض معه أمر لا بد منه."

أضاف قائلا "أوقفنا التفاوض مع صندوق النقد في آخر تموز (يوليو) لأسباب داخلية. قدمت حكومتنا للصندوق خطة التعافي الاقتصادي واعتبرها ايجابية وصالحة وجيدة بغض النظر عن أي تعليق"

ويوم الجمعة الماضي تم الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة برئاسة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي بعد عام من التناحر السياسي على مقاعد وزارية. وتعهد ميقاتي بإحياء المحادثات مع صندوق النقد الدولي.

وحددت البنوك اللبنانية، سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين، وهذا منذ فترة، ومعمول به حتى اليوم.

في المقابل، ثبتت نقابة الصرافين في لبنان، تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و 3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان "البنك المركزي" عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص لبعض السلع الأساسية فقط.