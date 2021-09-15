كوريا الجنوبية واليابان تؤكدان إطلاق مقذوف من أراضي كوريا الشمالية

محمد الفلاح - الأربعاء 15 سبتمبر 2021

أكدت كوريا الجنوبية واليابان، الأربعاء، إطلاق الجارة الشمالية صاروخين باليستيين باتجاه الشرق.



وقالت وكالة أنباء كوريا الجنوبية: "كوريا الشمالية أطلقت مقذوفًا غير محدّد باتجاه الشرق".

كما أشار الجيش الياباني إلى أن المقذوف الذي أطلقته كوريا الشمالية يرُجح أن يكون صاروخًا.

والإثنين، قالت وسائل الإعلام الرسمية في بيونج يانج، إن كوريا الشمالية أجرت ما قالت إنها تجارب ناجحة لإطلاق صاروخ جديد طويل المدى من نوع كروز في مطلع الأسبوع، وهو ما قال محللون إنه يمكن أن يكون أول سلاح من نوعه في البلاد بقدرة نووية.

وقال مسؤولون أمريكيون لرويترز شريطة ألا تُنشر أسماؤهم، إن المؤشرات الأولية توضح أن كوريا الشمالية أجرت مثل هذه التجربة.

وأبدت الولايات المتحدة الأمريكية، استعدادها للعمل مع كوريا الشمالية، رغم إجراء الأخيرة تجربة صاروخ طويل المدى.