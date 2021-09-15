شكرا لقرائتكم خبر عن تحطم طائرة شحن إندونيسية على متنها ثلاثة أشخاص والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكر الجيش الإندونيسي أن طائرة شحن على متنها ثلاثة أشخاص تحطمت في إقليم بابوا بإندونيسيا اليوم الأربعاء.

وقال الميجور إدى ديبرامونو القائد العسكري المحلي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه تم رصد حطام الطائرة التي تشغلها شركة ريمبون للطيران في عملية بحث جوي فوق غابة منطقة إنتان جايا.

وأضاف أن "سبب الحادث غير واضح، لكن الأجواء كانت ضبابية في ذلك الوقت".

وقال إدى إن مصير الأشخاص الثلاثة الذين كانوا على متن الطائرة ، بمن فيهم الطيار وفني، غير معروف. وكانت الطائرة تحمل إمدادات غذائية ومواد بناء.