طالبان تحضّ الولايات المتحدة على إظهار التعاطف

14 سبتمبر , 2021
مقاتل من طالبان يمرّ أمام العلم الأميركي في مطار كابول يوم الثلاثاء 14 سبتمبر AFP
شكرت طالبان اليوم الثلاثاء العالم، على تعهداتٍ بمئات ملايين الدولارات من المساعدات الطارئة لأفغانستان، وحضّت الولايات المتحدة على إظهار "تعاطف" في تعاملاتها المستقبلية.
وقال وزير الخارجية في الحكومة الموقّتة أمير خان متقي خلال مؤتمر صحافي إنّ الحركة ستنفق أموال المانحين بحكمة وتستخدمها لتخفيف الفقر.
وكان يتحدّث غداة إعلان الأمم المتحدة عن تعهدات بقيمة 1,2 مليار دولار من المساعدات لأفغانستان التي سيطرت عليها طالبان في 15 آب/أغسطس.
وقال إنّ "الإمارة الإسلامية ستبذل كل ما بوسعها لإيصال هذه المساعدة إلى المحتاجين بكل شفافية"
وشكر أيضاً واشنطن على إظهار تقدير لطالبان بعد استكمال الانسحاب الأميركي وإجلاء أكثر من 120 ألف شخص الشهر الماضي.
وقال إن "أميركا بلد كبير ويجب أن يكون قلبها كبيراً".
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