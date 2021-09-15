رونالدو يعلق على خسارة مانشستر أمام يونغ بويز

وكتب رونالدو على حسابه في موقع "تويتر": "لم تكن النتيجة التي أردناها، ولكن حان الوقت الآن للتعافي جيدا والتركيز على المباراة التالية".

وأسقط يونغ بويز ضيفه مانشستر يونايتد بهدف قاتل عبر البديل المهاجم الأمريكي جوردان سيباتشو، في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، ليفوز 2-1، ويفسد فرحة رونالدو الذي كان قد سجل هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 13.



وعانى يونايتد أمام أصحاب الأرض بعدما خاض الشوط الثاني بعشرة لاعبين إثر طرد مدافعه آرون وان بيساكا في الدقيقة 35.