أمريكا.. بوش وكلينتون وأوباما يتحدون في مساعدة لاجئي أفغانستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

اتحد رؤساء الولايات المتحدة السابقون جورج دبليو بوش وبيل كلينتون وباراك أوباما خلف جماعة جديدة تهدف لدعم لاجئي أفغانستان.



ويقصد باللاجئين هؤلاء القادمين إلى الولايات المتحدة بعد الانسحاب الأمريكي من بلادهم بعد حرب دامت 20 عاما.

وسيكون الزعماء السابقون وزوجاتهم جزءا من ائتلاف (ويلكام.يو إس)، وهو ائتلاف يضم جماعات تأييد ورجال أعمال أمريكيين وقيادات أخرى.

وفي فعالية إعلامية، قال جون بريدجلاند المسؤول في إدارة الرئيس السابق جورج دبليو بوش والذي يشارك في رئاسة هذا الجهد إنه تم تدشين الجماعة يوم الثلاثاء بموقع إلكتروني يسهَل على الأمريكيين التبرع أو استضافة أسرة لاجئين من خلال تطبيق (إير.بي.إن.بي) لإيجار المنازل أو عبر أي سبيل مساعدة آخر.

وصل عشرات الآلاف من الأفغان للولايات المتحدة في إطار عملية إجلاء أمريكية.

وكان كثيرون منهم عرضة للخطر إن هم بقوا في أفغانستان بعد سيطرة حركة طالبان على مقاليد الأمور، وذلك بسبب عملهم مع القوات الأمريكية والقوات المتحالفة معها أو مع وكالات أمريكية أو دولية.

وقال بوش وزوجته لورا في بيان "وقف آلاف الأفغان معنا على الجبهة للدفع صوب عالم أكثر أمانا، وهم الآن يحتاجون مساعدتنا".

وتعمل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على تسكين ما يصل إلى 50 ألف لاجئ في قواعد عسكرية بالولايات المتحدة.

ولا يزال آخرون في مراكز قائمة قرب مطارات أمريكية هبطوا بها، كما أن هناك مزيدا من اللاجئين في منشآت بالولايات المتحدة أو عالقون في دول ثالثة.