شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حكام الامارات يعزون رئيس وزراء بريطانيا في وفاة والدته والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الامارات، برقية تعزية إلى بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا الصديقة وذلك في وفاة والدته.



كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين إلى بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا الصديقة.

إلى ذلك، دوّن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عبر «تويتر»: «خالص التعازي والمواساة إلى معالي بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا وعائلته الكريمة.. تأثرنا بنبأ وفاة السيدة والدته، شارلوت جونسون وول.. وأدعو الله له ولعائلته الصبر على هذا المصاب الأليم».