تحطم طائرة شحن إندونيسية على متنها ثلاثة أشخاص

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ذكر الجيش الإندونيسي أن طائرة شحن على متنها ثلاثة أشخاص تحطمت في إقليم بابوا بإندونيسيا اليوم الأربعاء.



وقال الميجور إدى ديبرامونو القائد العسكري المحلي إنه تم رصد حطام الطائرة التي تشغلها شركة ريمبون للطيران في عملية بحث جوي فوق غابة منطقة إنتان جايا.

وأضاف أن "سبب الحادث غير واضح، لكن الأجواء كانت ضبابية في ذلك الوقت".

وقال إدى إن مصير الأشخاص الثلاثة الذين كانوا على متن الطائرة ، بمن فيهم الطيار وفني، غير معروف. وكانت الطائرة تحمل إمدادات غذائية ومواد بناء.