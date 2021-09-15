سماع دوي انفجارات في منطقة البوكمال الحدودية بين العراق وسوريا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قالت وسائل إعلام محلية إن دوي انفجارت ضخمة سمعت في منطقة البوكمال السورية على الحدود مع العراق.



وتنشط عناصر تنظيم داعش في المنطقة الحدودية قرب البوكمال في محافظة دير الزور السورية.

لكن مليشيات إيرانية تسيطر على المنطقة وتتعرض من وقت لآخر لقصف جوي أمريكي.

وقالت مصادر أمنية لوسائل إعلام عراقية إن عربتين قصفا في المنطقة الحدودية مع سوريا دون مزيد من التفاصيل بشأن طبيعة الأهداف أو الجهة التي شنت الهجوم.

وفي وقت لاحق نفى المتحدث باسم التحالف الدولي ضد "داعش" شن غارات على الحدود العراقية السورية.