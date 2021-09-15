شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. الحكومة تنجح فى تنفيذ المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت الحكومة في إحداث نقلة نوعية من خلال تفعيل المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، حيث تعد المبادرة نموذجا على الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، وفى الوقت الذى تستهدف فيه تشجيع صناعة السيارات المحلية وزيادة الطاقة الإنتاجية وتعظيم المكون المحلي؛ فهى خلقت المزيد من فرص العمل، وارتقت بمستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم وسهلت امتلاكهم سيارات موفرة اقتصاديًا بتسهيلات ائتمانية كبيرة، ونرصد فيما يلى عددا من الأرقام الهامة عن المبادرة: