شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. الحكومة تنجح فى تنفيذ المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نجحت الحكومة في إحداث نقلة نوعية من خلال تفعيل المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، حيث تعد المبادرة نموذجا على الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، وفى الوقت الذى تستهدف فيه تشجيع صناعة السيارات المحلية وزيادة الطاقة الإنتاجية وتعظيم المكون المحلي؛ فهى خلقت المزيد من فرص العمل، وارتقت بمستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم وسهلت امتلاكهم سيارات موفرة اقتصاديًا بتسهيلات ائتمانية كبيرة، ونرصد فيما يلى عددا من الأرقام الهامة عن المبادرة:
- الخزانة العامة للدولة تحملت 115 مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر.
- الحافز الأخضر جاء لقرابة 5 آلاف و180 سيارة جديدة.
- السيارات تنوعت بين 5 آلاف و50 سيارة ملاكى وتاكسى و180 سيارة ميكروباص.
- ستسلم الحكومة 300 سيارة ميكروباص أخرى خلال شهر سبتمبر الحالى.
- إجمالى الطلبات الصحيحة المكتملة على الموقع الإلكتروني للمبادرة، بلغ حتى الآن نحو 31 ألفًا و500 طلب.
- تخريد أكثر من 5500 سيارة قديمة مضى على صنعها عشرون عامًا فأكثر بنهاية أغسطس الماضى.
- السيارات التي تم تخريدها ضمت 5213 سيارة ملاكى و128 تاكسى و169 سيارة ميكروباص.