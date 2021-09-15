رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي المعارض ينتقد أردوغان.. ويكشف الاوضاع السيئة بتركيا

محمد الفلاح - الأربعاء 15 سبتمبر 2021

قال رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي المعارض علي باباجان، إن 200 ليرة تركية كانت تعادل 123 دولارًا سابقًا، أما الآن فهي تعادل 23 دولارًا فقط.



وقال باباجان, خلال تصريحات بقناة «فوكس تي في»، «عندما تم طرح 200 ليرة تركية للتداول في عام 2009، كانت قيمتها 123 دولارًا.

هل تعرف كم يبلغ اليوم؟ 23 دولارًا. القوة الشرائية تتراجع بسرعة. تنعكس هذه الأرقام أيضًا في الدخل القومي. بيان الدخل القومي الذي أعلنته الحكومة في البرنامج متوسط ​​المدى لافت للنظر للغاية».

وتواصل المعارضة التركية مهاجمة أردوغان بسبب الاوضاع السيئة التي وصلت إليها تركيا وتدهور الاقتصاد.