شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: الظواهر الجوية المتطرفة ستكلفنا 100 مليار دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الثلاثاء إن الظواهر الجوية المتطرفة ستكلف الولايات المتحدة أكثر من 100 مليار دولار هذا العام، وذلك لدى زيارته كولورادو لتسليط الضوء على أوضاع الجفاف وحرائق الغابات المستعرة في غرب الولايات المتحدة.

وكولورادو هي محطته الأخيرة في جولة بغرب البلاد شملت ثلاث ولايات زار خلالها أيضا كاليفورنيا وآيداهو لتوضيح مدى تسبب الاحتباس الحراري في احتراق مناطق خضراء بالمنطقة، حتى في الوقت الذي تواجه فيه ولايات في أجزاء أخرى من البلاد أعاصير وعواصف تسببت في سيول وأودت بحياة العشرات.

واجتاحت العاصفة الاستوائية نيكولاس سواحل تكساس ولويزيانا يوم الثلاثاء، مما أغرق الشوارع وتسبب في انقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف من المنازل والمحال والشركات.

كما استغل بايدن الرحلة لحشد الدعم لخطط الإنفاق على البنية التحتية التي تتبناها إدارته، والتي تهدف إلى مكافحة التهديد المتزايد الذي يمثله تغير المناخ.