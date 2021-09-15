 رئيسة حزب الخير التركي المعارض تهاجم أردوغان.. وتطالب بإنتخابات مبكرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

حددت رئيسة حزب الخير التركي المعارض ، ميرال أكشنار، موعد الانتخابات الرئاسية التركية، بأن تكون في عام 2022، ويرجع السبب في الانتخابات المبكرة، الاقتصاد السيئ للبلاد.



وقالت المرأة الحديدية، أثناء زيارتها للتجار في مدينة آرتفين التركية، هناك توقعات بأن الانتخابات الرئاسية التركية ستكون في عام 2022، فالمواطنون يريدون الانتخابات»، بحسب موقع «كارت» التركي.

وتابعت المرأة الحديدية: لا أتوقع بأن تكون هناك انتخابات في الوقت الحالي، ولكن الاقتصاد سيِّئ للغاية، وإذا أصبح من المستحيل إنعاش الاقتصاد مرة أخرى، فستكون هناك انتخابات مبكرة، وستكون في 2022 على الأرجح».

وأضافت أكشنار، إن الحزب الحاكم بدأ مؤخرًا برشق الحجارة علينا في وسائل الإعلام الموالي لهم، وذلك يعني إدراكهم بخسارتهم في الإنتخابات القادمة»