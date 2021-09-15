شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: العنف يزداد في سوريا.. وعودة اللاجئين غير آمنة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال محققو جرائم الحرب تابعون للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، إن سوريا ما زالت غير آمنة لعودة اللاجئين بعد مرور عشر سنوات على بدء الصراع، ووثقوا تزايدا في العنف وانتهاكات لحقوق الإنسان بما في ذلك الاعتقال التعسفي على يد قوات الحكومة.

وقالت لجنة التحقيق بشأن سوريا التابعة للأمم المتحدة، إن الوضع بشكل عام يزاد قتامة، مشيرة إلى أعمال قتالية في عدة مناطق من الدولة الممزقة، وانهيار اقتصادها وجفاف أنهارها وتصاعد هجمات تنظيم داعش.

وقال باولو بينيرو، رئيس اللجنة، في معرض إصدار تقريرها الرابع والعشرين: «بعد عشر سنوات، ما زالت أطراف الصراع ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتتعدى على حقوق الإنسان الأساسية للسوريين».

وأضاف: «الحرب على المدنيين السوريين مستمرة، ومن الصعب عليهم إيجاد الأمن أو الملاذ الآمن في هذا البلد».

وفي سياق متصل، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن رؤساء الأفرع الأمنية في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري يعمدون إلى فرض أتاوات مالية كبيرة على الأهالي القابعين في مناطق سيطرتهم بريف الرقة.