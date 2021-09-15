زيمبابوي تمنع الموظفين الحكوميين غير الملقحين ضد كورونا من العمل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 سبتمبر 2021

قررت حكومة زيمبابوي منع الموظفين الحكوميين غير الملقحين من الذهاب إلى العمل بأثر فوري. ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن وزيرة الإعلام مونيكا موتسفانغوا قولها للصحافيين في مؤتمر بعد اجتماع للحكومة في العاصمة هراري الثلاثاء، إن العاملين الذين حصلوا على لقاح مضاد لفيروس كورونا فقط، سيسمح لهم بالذهاب إلى العمل. وتبدأ زيمبابوي بشكل تدريجي في فتح النشاط الاقتصادي والاجتماعي بعد الموجة الثالثة من الوباء. وسمحت السلطات للملقحين فقط بحضور التجمعات في الكنيسة أو الجلوس في المطاعم. ولم يتضح بعد عدد الموظفين الملقحين من بين ما يقدر بنحو 300 ألف موظف حكومي.

