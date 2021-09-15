إيران تعين قريب خامنئي لقيادة المفاوضات النووية في فيينا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 سبتمبر 2021

قالت وسائل إعلام حكومية إن إيران عينت علي باقري كني، وهو دبلوماسي مخضرم من غلاة المحافظين، محل عباس عراقجي نائب وزير الخارجية لقيادة المحادثات على الاتفاق النووي. وكان باقري، الذي عُين نائباً لوزير الخارجية للشؤون السياسية، مفاوضاً كبيراً في المحادثات النووية بين إيران والغرب في عهد الرئيس المحافظ السابق محمود أحمدي نجاد من 2007 إلى 2013. وهو من أقارب المرشد علي خامنئي. وقالت وسائل الإعلام الحكومية إن حسين أمير عبد اللهيان، الدبلوماسي المناهض للغرب الذي عُين وزيراً للخارجية، اختار محمد فتح علي ليكون نائبه للشؤون الإدارية والمالية، ومهدي صفري نائبه للشؤون الاقتصادية.

