قبل استجوابه عن انفجار بيروت...رئيس الحكومة اللبنانية السابق يسافر إلى أمريكا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 سبتمبر 2021

غادر الرئيس السابق للحكومة اللبنانية حسان دياب، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء، قبل جلسة استجوابه في قضية انفجار مرفأ بيروت في 20 سبتمبر (أيلول) الجاري، وفق صحيفة الجمهورية. وأكد دياب وفق ما نقلت الجمهورية عن صحيفة السهم أنه "أعلن في مقابلة تلفزيونية سابقة أنه ينوي السفر لرؤية ولديه في أمريكا حيث يتابعان دراسة الطب، وهو في شوق إليهما". وأضاف دياب أنه سيبقى خارج البلاد حوالي أربعة أسابيع ليرؤية ولديه في ولايتين أمريكيتين على أن يعود بعدها إلى لبنان. وأحال المحقق العدلي اللبناني في انفجار المرفأ إلى النيابة العامة التمييزية، الثلاثاء، مذكرة لإحضار رئيس الحكومة السابق حسان دياب، بعد تشكيل الحكومة الجديدة.

