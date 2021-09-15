محاكمة محامي أوجلان الـ8 بتهمة الإرهاب في تركيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 سبتمبر 2021

بدأت في تركيا محاكمة المحامين الذين يمثلون زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون عبد الله أوجلان. وأفادت وكالة أنباء "دي إتش إيه" الحكومية الثلاثاء بأن 8 محامين متهمون بالانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة. وحسب لائحة الاتهام، استغل محامو أوجلان وضعهم القانوني لنقل تعليمات موكلهم ورسائله إلى أعضاء حزب العمال الكردستاني، ويطالب الادعاء بسجنهم 15 عاماً. ونفى المتهمون الاتهامات وطالبوا بتبرئتهم. وزُج بأوجلان في سجن جزيرة إمرالي في تركيا منذ 1999 بتهم الخيانة، والقتل، وتشكيل منظمة إرهابية. واحتجز في الحبس الانفرادي معظم تلك الفترة. وقدم محامو أوجلان شكوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في العام الماضي بسبب حرمانهم من الاتصال بموكلهم. ويكافح حزب العمال الكردستاني من أجل تأسيس دولة كردية أو منطقة حكم ذاتي في جنوب شرق تركيا منذ 1984 مستخدما القوة المسلحة والهجمات العنيفة. وتخلت المجموعة أخيراً عن مطلبها الأساسي بتأسيس دولة مستقلة.

