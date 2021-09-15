إيطاليا: نرفض أن يدفع الليبيون تداعيات تأخير الانتخابات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 سبتمبر 2021

قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إن بلاده لا ترغب في أن يدفع الشعب الليبي تداعيات تأخير الانتقال نحو الاستحقاق الانتخابي المقبل. وفي لقائه الثلاثاء مع نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي، أكد دي مايو استمرار دعم إيطاليا لليبيا، في إشارة للعديد من المبادرات حول ليبيا التي ستشهدها الأسابيع المقبلة، دون أن يفصح عنها. وحسب إدارة التواصل والإعلام في المجلس الرئاسي، تناول اللافي مساعِي التواصل مع جميع الأطراف، لتهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات في موعدها، مشيراً إلى مساهمة المجلس، في الإفراج عن عدد من السجناء الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية، والنظر في وضع الذين لم تصدر ضدهم أحكام قضائية بالتنسيق مع وزارة العدل. وضمن زيارته إلى إيطاليا، التقى اللافي وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورغيزي، لبحث الملفات المشتركة بين البلدين منها مكافحة الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر، و الهجرة غير الشرعية، ورفع كفاءة الكوادر الأمنية.

