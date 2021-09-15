ممرضة أمريكية تعترف بتهديد كامالا هاريس بالقتل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 سبتمبر 2021

اعترفت ممرضة أمريكية من أصل أفريقي أمام محكمة فيدرالية في ميامي، بالتهديد بقتل نائب رئيس الولايات المتحدة كامالا هاريس، حسب ما أفاد مكتب المدعي العام في منطقة فلوريدا الجنوبية.



وتواجه نيفيان بيتي فيلبس، 6 تهم، قد تعرضها للسجن 5 أعوام، وسيصدر القاضي خوسيه إي مارتينيز حكمه في 19 نوفمبر(تشرين الثاني) المقبل، وفق بيان لمكتب النيابة العامة. وفي جلسة استماع، في الأسبوع الماضي، اعترفت فيلبس بأنها أرسلت في فبراير(شباط) الماضي إلى زوجها المسجون في سجن واكولا في كروفوردفيل بفلوريدا، مقاطع فيديو مدتها 30 ثانية ادعت فيها أنها كُلفت بقتل هاريس، أول امرأة تصل إلى منصب نائب الرئيس الأمريكي. وحسب الوثائق، كانت تقول في أحد المقاطع موجهة كلامها إلى هاريس: "أيامك باتت معدودة بالفعل"، وبلغة بذيئة، أكدت فيلبس أنها قبلت 53 ألف دولار لتنفيذ "انقلاب" ضد نائب الرئيس وأنها تنوي إتمام العملية في غضون 50 يوماً.

وبعد إرسال مقاطع الفيديو، قدمت فيلبس صورة وهي تحمل سلاحاً نارياً في ميدان رماية، وبعد يومين تقدمت بطلب للحصول على تصريح لحمل أسلحة، وطبقاً لوثائق القضية، قالت الممرضة للشرطة عند استجوابها إنها "غاضبة" لأن هاريس أصبحت نائباً للرئيس.

وذكرت فيلبس أنها لا تعتقد أن هاريس بالفعل من أصول السمراء، وانزعجت عندما رأتها "تضع يدها في حقيبتها بدل وضعها على الكتاب المقدس أثناء تنصيبها".