وزير الخارجية السعودي ينقل رسالة من الملك سلمان للرئيس الجزائري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 سبتمبر 2021

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الذي يوجد بالجزائر في زيارة لم تُعلن مسبقاً. وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان مقتضب نشرته على فيس بوك، إن الأمير فيصل بن فرحان، نقل للرئيس تبون، رسالة من أخيه الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين. وأضافت أن الرئيس تبون، أكد خلال استقباله الوزير السعودي تجذر العلاقات الثنائية، ومتانتها والسعي لتعزيزها، بما يخدم المصالح العليا للبلدين الشقيقين.

