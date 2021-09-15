سفير البحرين في إسرائيل يقدم أوراق اعتماده إلى هرتسوغ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 سبتمبر 2021

سلم خالد يوسف الجلاهمة، أول سفير لمملكة البحرين لدى إسرائيل، أوراق اعتماده إلى الرئيس اسحاق هرتسوغ، الثلاثاء، حسب وكالة الأنباء البحرينية. ونقل الجلاهمة تحيات ملك البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إلى الرئيس الإسرائيلي، معرباً عن فخره بـ"الخطوة التاريخية الشجاعة التي سيكون لها مردودها الإيجابي على العلاقات الثنائية وعلى عموم هذه المنطقة التي تتطلع شعوبها إلى السلام والاستقرار والازدهار". وأكد الجلاهمة أن السلام هو خيار البحرين الاستراتيجي، و"نهج حكيم اختطه الملك وامتدادٌ للنهج الإصلاحي، وأن مملكة البحرين تهتدي في علاقاتها الدبلوماسية بمبادئ وطنية راسخة مبنية على أسس ثابتة وقيم أصيلة من الوسطية والاعتدال وقبول الآخر". من جانبه، أشاد هرتسوغ بالخطوة الشجاعة للبحرين بعد اتفاق السلام مع إسرائيل في إطار الاتفاق الإبراهيمي، مشيراً إلى أن البحرين نموذج للتعايش السلمي، حيث يتعايش فيها المسلمون، والمسيحيون، واليهود في ألفة وسلام منذ سنين عديدة.

