مذكرة قضائية جديدة ضد رئيس الحكومة اللبنانية السابق بسبب انفجار بيروت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 سبتمبر 2021

أحال المحقق العدلي اللبناني في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار إلى النيابة العامة التمييزية، الثلاثاء، مذكرة لإحضار رئيس الحكومة السابق حسان دياب، بعد تشكيل الحكومة الجديدة. وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن القاضي البيطار، طالب بمثول رئيس الحكومة السابق حسان دياب، بعد تشكيل الحكومة الجديدة، وأن المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري، أحال المذكرة إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لتنفيذها.. وأصدر البيطار في 26 أغسطس (آب) الماضي مذكرة أولى ضد دياب، بعد تمنعه عن المثول أمامه للتحقيق معه في قضية انفجار مرفأ بيروت. وحدد البيطار جلسة لاستجواب دياب في 20 سبتمبر (أيلول) الجاري.

